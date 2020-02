Rumble: mostri giganti e wrestling nel trailer del nuovo film di animazione Paramount

Rumble sarà un nuovo film di animazione con uscita prevista per gennaio 2021. Dal trailer diffuso da Paramount Pictures è possibile capire le premesse che sosterranno la storia e conoscere i protagonisti: un'allenatrice con un compito impossibile e un mostro decisamente pigro.

Nel mondo di Rumble lo sport più seguito sembra essere proprio il wrestling, ma a scendere nell'arena questa volta sono dei mostri giganteschi. Non tutti possono essere campioni però, e rischia di scoprirlo a sue spese la giovane Winnie, una ragazza con il sogno di diventare una coach, come suo padre. Il mostro che deve allenare non è esattamente in forma, e a contraddistinguerlo è la pigrizia e la scarsa propensione all'attività fisica. Il film si baserà proprio sulla sua difficoltà di competere con gli altri combattenti, e ciò darà adito a tutta una serie di simpatiche situazioni.

Nel trailer vediamo il mostro impegnato negli allenamenti, con risultati insoddisfacenti. Quando l'allenatrice lo presenta ad un gruppo di persone, assicura loro che dentro di lui c'è un vero campione. È allora che un bambino del gruppo chiede se se lo sia in realtà mangiato, quel campione. Anche se le l'incipit non è originalissimo, e possiamo già aspettarci che in un modo o nell'altro il mostro riesca a trovare la giusta motivazione per diventare un vincente, c'è da dire che l' atmosfera vivace e le numerose battute presenti riusciranno senz'altro a divertire gli spettatori.

Nel cast compaiono come doppiatori: Will Arnett, Terry Crews, Geraldine Viswanathan, Becky Lynch e molti altri. Ci sarà anche Ben Schwartz, il doppiatore di Sonic. Del resto anche in questo caso la casa di produzione è Paramount Pictures e chissà che non riesca a replicare il successo ottenuto con il porcospino blu: Sonic ha già incassato 200 milioni, anche se l'uscita è stata posticipata in Cina a causa del coronavirus.