Ruin: Margot Robbie con Matthias Schoenaerts nel film di Justin Kurzel

Prosegue un po' a rilento la pre-produzione di Ruin, film che verrà diretto da Justin Kurzel e la cui sceneggiatura era inserita nella Black List dello scorso anno. Ora inizia ad arricchirsi il cast del film, con gli ingressi di Margot Robbie e Matthias Schoenaerts. Ruin è scritto da Ryan e Matthew Firpo e ora si attendono annunci sulle riprese.

La trama di Ruin si svolge fra le rovine della Germania post-Seconda Guerra Mondiale e segue la storia di una sopravvissuta all'Olocausto (Robbie) costretta a stringere un'improbabile alleanza con un ex capitano delle SS (Schoenaerts) nel tentativo di vendicarsi. Insieme iniziano una caccia ai membri ancora in vita dell'ex squadrone della morte del capitano.

Nel mese di ottobre 2017 si era vociferato che Gal Gadot avrebbe potuto partecipare al film nel ruolo della protagonista femminile ma dopo mesi di silenzio l'idea è definitivamente stata accantonata. La produzione a questo punto dovrebbe iniziare verso la metà del 2019 a Praga.

Margot Robbie ha ottenuto svariati elogi per il ruolo di Tonya Harding nel film I, Tonya, diretto da Craig Gillespie, che le è valso una nomination agli Oscar. Attualmente è impegnata sul set del nuovo film di Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, dove recita nel ruolo di Sharon Tate.

Matthias Schoenaerts ha partecipato al thriller Red Sparrow insieme a Jennifer Lawrence e ha presentato alla Mostra di Venezia il film Frères ennemis, diretto da David Oelhoffen.

Justin Kurzel è noto per aver diretto l'adattamento shakespeariano del Macbeth, con Marion Cotillard e Michael Fassbender oltre alla versione cinematografica di Assassin's Creed, uscita nelle sale nel 2016.