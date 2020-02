Rufus Sewell entra nel cast del biopic su Elvis Presley

Dopo l'ingresso di Maggie Gyllenhaal nel cast del biopic di Elvis, Variety riporta che anche Rufus Sewell avrà un ruolo nel film diretto da Buz Luhrmann.

Sewell è stato ingaggiato per interpretare il ruolo del padre di Presley, Vernon Presley, che ha gestito le finanze del Re del Rock a causa della costante paura di tornare ad uno status di povertà. Sewell ha recentemente recitato nel film drammatico di Rupert Goold Judy, al fianco della vincitrice del premio Oscar Renée Zellweger. Tra gli altri suoi ruoli cinematografici ricordiamo: Amleto, Il Destino di un Cavaliere, The Legend of Zorro, L'Illusionista e sarà presto visto nel film drammatico Il Padre con Anthony Hopkins e Olivia Colman di A Knight.

Austin Butler (C'era una volta a Hollywood, The Dead Don't Die) sarà il protagonista nel ruolo di Elvis al fianco del premio Oscar Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood, The Post), che interpreterà Tom Parker, manager di Presley, e Olivia DeJonge (The Visit), che interpreterà l'unica moglie di Presley, Priscilla. Il film esplorerà la vita e la musica di Elvis attraverso la sua complicata relazione con il suo manager, che lo scoprì da giovane e lo portò al successo, trovandogli i primi accordi discografici e aprendogli la strada anche per una carriera cinematografica.

Il film uscirà ad ottobre 2021.