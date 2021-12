Ruby Rose, un nuovo film per l'ex star di Batwoman: sarà in Taurus insieme a Megan Fox

Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato le scioccanti rivelazioni di Ruby Rose sui motivi del suo addio a Batwoman, ma l'attrice ha ormai voltato pagina e sarà presto in un nuovo film. Il suo prossimo lavoro si intitola Taurus e la vedrà dividere lo schermo con Megan Fox, Colson Baker, Maddie Hasson e Scoot McNairy.

Stando a quanto riporta Deadline, la trama di Taurus è incentrata su un musicista tormentato in cerca di ispirazione. "La sua assistente, che è come una sorella per lui, vuole salvarlo, i suoi collaboratori lo vogliono in studio, mentre il suo spacciatore e la sua ex lo spingono negli abissi più profondi" anticipa la sinossi.

Taurus getta così uno sguardo sul lato oscuro della fama, della dipendenza e dei meccanismi dell'industria musicale. Il film è scritto e diretto da Tim Sutton (Funny Face).

I progetti di Ruby Rose dopo l'addio a Batwoman vanno dunque avanti. Tra i suoi ultimi film ci sono SAS: Red Notice, diretto da Magnus Martens, e Vanquish, diretto da George Gallo. In televisione, come si ricorderà, l'abbiamo vista anche tra il 2015 e il 2016 in Orange Is The New Black su Netflix.

Dopo le accuse di Ruby Rose alla showrunner di Batwoman Caroline Dries e ai produttori esecutivi Greg Berlanti e Sarah Schechter, non è mancata una piccata risposta da parte di Warner Bros. secondo cui la mancata conferma dell'attrice nella seconda stagione della serie è dovuta al suo comportamento scorretto sul posto di lavoro.