Ruby Gilliam La ragazza coi tentatoli, dove vedere in tv e in streaming il film Dreamworks

Dopo la sua apparizione nelle sale arriva in prima tv il film d'animazione Ruby Gilliam: La ragazza coi tentacoli, che farà il suo esordio sul piccolo schermo domenica 4 febbraio alle 21.00 su Sky Cinema Family, in streaming sulla piattaforma NOW e disponibile on demand.

Dalla DreamWorks Animation, casa di produzione dietro alle saghe di Shrek e Dragon Trainer (a proposito, sapete che sono iniziate le riprese del remake live-action di Dragon Trainer), arriva il film d’animazione di successo pensato per il divertimento di tutta la famiglia: diretto dal regista candidato agli Oscar Kirk Demicco (Vivo, I Croods), la protagonista del film, Ruby Gillman, è un’adolescente con poteri inaspettati e straordinari, alla ricerca di un senso di appartenenza al mondo, che si troverà coinvolta in un’avventura che mescola la commedia a temi più ampi, come l'identità, la responsabilità familiare, l’amore e l’accettazione.

A prestare le voci ai personaggi nella versione in lingua originale, un cast di grandi star, tra cui Lana Condor (franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo), Jaboukie Young-White (Ralph spacca Internet), la candidata all'Oscar Toni Collette (Cena con delitto - Knives Out), il premio Oscar Jane Fonda e la vincitrice dell'Emmy Annie Murphy (Schitt's Creek).

