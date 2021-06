Ruby Barker, nuovo impegno per la star di Bridgerton: sarà nel cast dell'horror Baghead

Mentre Rege-Jean Page è il favorito come nuovo James Bond, un'altra protagonista di Bridgerton è stata ingaggiata per un importante ruolo al cinema. Stiamo parlando di Ruby Barker, che come riporta in esclusiva Deadline reciterà nell'horror/thriller Baghead, le cui riprese partiranno questo autunno a Berlino.

Il film, diretto da Alberto Corredor, è tratto dall'omonimo cortometraggio diretto dallo stesso regista. La storia ruota attorno a una misteriosa figura chiamata appunto Baghead, un minuscolo essere che è in grado di far apparire i morti e riportarli nel nostro mondo per brevi intervalli di tempo. Tutti quindi lo cercano per rimettersi in contatto con i propri cari defunti, ma una volta che Baghead è all'opera, tuttavia, i suoi veri poteri e le sue reali intenzioni vengono rivelati e c'è un prezzo alto da pagare per un "lavoro" del genere.

Ruby Barker avrà un ruolo chiave nel film: sarà una giovane donna che deve affrontare il perfido Baghead e porre fine al suo perfido sadismo a tutti i costi.

La sceneggiatura di Baghead è scritta da Christina Pamies e Bryce McGuire. Tra i produttori esecutivi figurano Roy Lee e Jake Wagner, oltre allo stesso Alberto Corredor e a Lorcan Reilly, creatori del cortometraggio.

In Bridgerton Ruby Barker ha interpretato il ruolo di Marina Thompson. Per altri approfondimenti sulla seguitissima serie Netflix, rimandiamo allo scandaloso titolo della premiere della stagione 2 di Bridgerton.