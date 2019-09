Per Ruben Fleischer Woody Harrelson è al suo meglio in Zombieland 2

Non è un mistero l'ammirazione che Ruben Fleischer nutre nei confronti di Woody Harrelson: il regista, d'altronde, ha scritturato l'attore in Venom con l'intenzione di renderlo un pilastro del secondo capitolo e in questo Zombieland: Double Tap sembra proprio aver puntato parecchio sulla sua presenza.

Nonostante Fleischer non voglia assolutamente che i riflettori puntati su Harrelson oscurino le performance degli altri attori, il regista si è comunque detto estasiato dalla prova offerta dall'attore di Natural Born Killers, che a suo dire non risultava da tempo così divertente in un film.

"Woody per me è uno degli attori americani più grandi di sempre, lo guarderei fare qualunque cosa. Vi prego, non dite che ruba la scena, non è giusto nei confronti degli altri attori. Ma lui è così divertente. Penso non fosse così divertente in un film da un bel po' di tempo, è semplicemente brillante. Mi piace guardarlo in qualunque cosa faccia e sono entusiasta di poterlo vedere nel prossimo Venom" ha raccontato Fleischer, che ha poi elogiato la chimica creatasi tra i vari protagonisti di questo Zombieland: Double Tap.

Sempre durante la stessa intervista rilasciata a Fandango il regista ha poi anticipato alcuni dettagli del film (che, ricordiamo, è stato classificato Rated R), come le varie categorie in cui i nostri eroi suddivideranno gli zombie.