Ruben Fleischer svela degli easter egg senza spoiler da Venom

Se siete dei fan di Venom e non vedete l'ora di scoprire ogni curiosità e dettaglio dal film, allora non potete perdervi le nuove dichiarazioni del regista del cinecomic, Ruben Fleischer.

Nel corso di una nuova intervista, il regista si è lasciato andare alla rivelazione di alcuni easter egg (precisiamo: non spoilerosi) direttamente dal film. Secondo il filmaker nella pellicola gli appassionati dei fumetti della Marvel non faticheranno a trovare dei rimandi ai comic-book originali, a cominciare dalla famosa frase "occhi, polmoni, pancreas... tanti spuntini e cosi poco tempo" presa, pari pari, da The Amazing Spider-Man #374.

"Il nome dell'edificio in cui vive si chiama Schuller. Randy Schueller è il nome del fan che ha suggerito il costume nero per Spider-Man nei fumetti. C'è questa famosa storia secondo la quale Randy Schueller ha ricevuto 50 dollari per aver suggerito il costume nero di Spider-Man e per aver creato, indirettamente, Venom" ha svelato il filmaker "Lo studio legale per cui lavora Anne è Michelinie & McFarlane. Ad un certo punto Eddie manda un sms a qualcuno chiedendo un lavoro, ed è l'editore del Daily Globe, Barney Bushkin. Abbiamo cercato anche di infilarci la sua storia a New York, per i fan del fumetto. C'è stato uno scandalo con Eddie Brock protagonista. Ha tentato di esporre il MangiaPeccati e questo ha portato alla sua rovina e licenziamento dal giornale in cui lavorava, non lo diciamo direttamente ma è un riferimento al fumetto originale".