Ruben Fleischer stuzzica i fan con la scena post-titoli di coda di Venom

Mentre scopriamo che il film dedicato a Venom debutterà in sala con il rating di PG-13, in una nuova intervista, il regista Ruben Fleischer ha lasciato intendere che effettivamente ci sarà una scena dopo i titoli di coda.

Nell'intervista con Fandango, il filmaker afferma "penso sia un grave errore per la gente non restare seduti fino alla fine di tutti i titoli di coda per qualsiasi pellicola sui supereroi". Insomma, sembra chiaro che una scena ci sarà... non resta che attendere aggiornamenti!

In Venom, Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom".

Nel cast anche Jenny Slate, Scott Haze, Reid Scott, Sope Aluko, Scott Deckert e Woody Harrelson; Michelle Williams interpreta Ann Weying, fidanzata di Eddie Brock e noto avvocato dei fumetti.

Come anticipato durante lo scorso San Diego Comic-Con, alla fine il Dr. Drake si sdoppierà in un altro simbionte ben noto dei fumetti: Riot. Per Carnage, invece, i fan dovranno attendere (a quanto pare) direttamente il potenziale sequel.

La regia è affidata a Ruben Fleischer.

Come ben noto, il film sarà scollegato dal resto del Marvel Cinematic Universe e ambientato in un universo a sé; nonostante ciò, Fleischer ha spesso stuzzicato i fan riguardo un possibile crossover futuro con Spider-Man.

Il film debutterà il 4 ottobre in Italia.