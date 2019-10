Per Ruben Fleischer Spider-Man e Venom sono destinati ad incontrarsi

Il Venom di Ruben Fleischer fu concepito sin dal primo momento come un progetto di marca esclusivamente Sony e, come tale, completamente indipendente dagli eventi del Marvel Cinematic Universe. Secondo lo stesso regista, però, le intenzioni sul lungo termine sarebbero altre.

Fleischer, che alla regia del sequel di Venom sarà sostituito da Andy Serkis, sostiene infatti che già dal principio l'idea era quella di riuscire prima o dopo a far incontrare il personaggio di Tom Hardy con quello di Tom Holland. La pace ritrovata tra Marvel e Sony, d'altronde, potrebbe senz'altro facilitare le cose.

"Tutto dovrebbe portare in quella direzione. E questa è la cosa entusiasmante, perché abbiamo completamente stravolto le origini di Venom. Nei fumetti era legato a Spider-Man, ma a causa della questione tra Marvel e Sony non abbiamo potuto fare in questo modo. Però penso che il senso nel quale stanno andando le cose sia quello del confronto tra i due personaggi, e sarebbe davvero fantastico da vedere" ha spiegato Fleischer, attualmente impegnato con la promozione di Zombieland: Doppio Colpo.

Già alcuni giorni fa, d'altro canto, una foto cancellata da Tom Hardy aveva fatto volare con la fantasia i fan che sognano un incontro tra Venom e Spider-Man. Sul fronte produzione, invece, è stata da poco annunciata l'entrata del produttore di Dark Phoenix e Logan nel team di Venom 2.