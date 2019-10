Ruben Fleischer e il suo ritorno a Zombieland per Double Tap

A dieci anni dall'uscita di Zombieland, Ruben Fleischer e il collaudato cast del primo capitolo tornano in azione in Zombieland: Double Tap. Ma cosa li ha portati a realizzare finalmente l'atteso sequel?

"Una delle ragioni per cui sia io che il cast eravamo così elettrizzati all'idea di realizzare questo sequel era perchè il primo fu un'esperienza così divertente. Tutti quanti avevamo nostalgia del primo film, non solo perchè il risultato fu davvero convincente, ma anche perchè di divertimmo tantissimo a girarlo" racconta Fleischer, ricordando i tempi in cui, con un budget ridotto e con relativamente poca esperienza alle spalle, realizzava un futuro cult che avrebbe poi portato a un sequel con attori nominati e premiati agli Oscar.

"Abbiamo cercato di portare avanti la storia come se stessimo ripartendo proprio da dove li avevamo lasciati" continua il regista "Ma quello che amo di più del primo film è la chimica tra i personaggi, quel senso di famiglia".

Ed è proprio il cast a rappresentare uno dei punti forti della pellicola: "In ogni pellicola che ho girato, ho inserito uno di loro nel cast. Jesse era in 30 minutes or less, Emma era in Gangster Squad, Woody era in Venom".

Ma ciò che più premeva a Fleischer, agli attori e a tutta la produzione, era di rispettare lo spirito del primo film, e di realizzarne un degno sequel.

"Eravamo tutti molto rigorosi nel realizzare un prodotto che potesse essere all'altezza dell'originale"

E a giudicare dalle prime recensioni, Zombieland: Double Tap sembra aver colto nel segno.