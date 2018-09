Ruben Fleischer pensa che un team-up Venom/Spider-Man sia inevitabile

Con l'uscita di Venom alle porte, il regista Ruben Fleischer ha parlato della sfida di realizzare la pellicola senza poter menzionare mai il personaggio di Spider-Man.

"E' stata una gran bella sfida capire come fare un film con un personaggio definito da Spider-Man ma senza Spider-Man" ha spiegato il regista nel corso di una nuova intervista "E' una di quelle sfide creative che ti portano ad uscirtene con qualcosa di nuovo ed originale. E la cosa che mi rende orgoglioso di più di questa pellicola è che è differente dagli altri film sui supereroi".

Sicuramente, il personaggio di Venom è sempre stato legato a Spider-Man nei fumetti e questa sua 'assenza' ha portato il filmaker a reinventarlo sul grande schermo ma non esclude la possibilità di un team-up (o scontro) tra loro due in futuro: "Penso abbiamo gettato le basi per un match-up divertente in futuro, sarebbe una storia eccitante da esplorare, e mentirei se non dicessi che mi piacerebbe vederlo scontrarsi con Spider-Man ad un certo punto. Penso sia inevitabile, e so che Tom Hardy è eccitato all'idea, so che Tom Holland è eccitato all'idea, quindi è solo una questione di 'quando' e 'dove'. E' una normale evoluzione".

Come sarà possibile visto che Spider-Man è nel Marvel Cinematic Universe? Ci sarà un accordo? "Non lo so" afferma il filmaker "So che vogliamo vedere questi due personaggi interagire tra di loro. Sul dove li vedremo interagire, questa è una cosa che non sono io a decidere, ma so che c'è un modo in cui tutti possono co-esistere in maniera soddisfacente".