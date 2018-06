Ruben Fleischer parla di Venom e del potenziale cameo di Spider-Man

A fine anno arriverà un altro cinefumetto ispirato ad un personaggio dei fumetti di casa Marvel: stiamo parlando della pellicola dedicata al personaggio di Venom. L'antieroe sarà interpretato da Tom Hardy e la regia è stata affidata a Ruben Fleischer.

In una nuova intervista, il regista Ruben Fleischer ha parlato della pellicola di Venom e del personaggio in sé: "Venom è un personaggio unico nel canone Marvel. Non hai cosi tanti eroi come lui nei fumetti. Il tono di Venom è molto più dark e minaccioso. Non è il tipico antieroe convenzionale, per intenderci. Mi sono ispirato a John Carpenter, a David Cronenberg, anche Un Lupo Mannaro Americano a Londra. Rispetto ad altri supereroi che sono stati morsi da un ragno oppure hanno costruito una Batarmatura, Venom è effettivamente la combinazione di due esseri per crearne un terzo".

Il regista ha poi elogiato la performance di Tom Hardy nel ruolo: "Tom è cosi incredibile e divertente da guardare. Il dualismo è qualcosa che lo affascina, dunque è veramente impressionante vederlo recitare contro sé stesso. E' una performance da 'tour de force'.".

Infine al filmaker è stato chiesto se vedremo o meno un cameo di Spider-Man nel film in uscita ad ottobre: "Questo è un film su Venom, è un'introduzione al personaggio. Su dove procederanno i prossimi capitoli, o in chi incapperà, non posso parlarne al momento.".