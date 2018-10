Ruben Fleischer parla di quella scena a metà dei titoli di coda di Venom

Venom è finalmente uscito nelle sale cinematografiche italiane nella giornata di ieri, tra polemiche varie. Il film, nonostante le critiche negative della stampa, e nonostante abbia diviso in due il pubblico fin'ora, sta incassando molto bene.

ATTENZIONE! SPOILER!

Nella pellicola sono presenti due scene post-credits. Mentre la seconda è uno sneak peek da Spider-Man: Un Nuovo Universo, cartoon della Sony in arrivo a Natale nei cinema, la prima - posta a metà dei titoli di coda - anticipa la potenziale trama di un possibile sequel di Venom, presentando il personaggio di Cletus Kasady/Carnage, con il volto di Woody Harrelson.

Parlando della sequenza, Ruben Fleischer, regista della pellicola, spiega: "Woody è stato il primo attore che mi è venuto in mente per la parte di Cletus Kasady. E il divertimento è che, se pensate a Woody in Natural Born Killers, e l'oscurità e la minaccia che può portare ad un serial killer come Cletus, sapete che può procedere verso direzioni oscure ed esplorare il tutto. Carnage sarà... pensando soltanto a Venom contro Carnage è eccitante. E spero che i fan lascino il cinema volendo vedere un sequel. Perché anche solo il vedere Tom Hardy contro Woody Harrelson... sono due grandissimi attori e potremmo realizzare delle sequenze straordinarie con loro".