Ruben Fleischer criptico sulla presenza di Spider-Man in Venom

Spider-Man ci sarà oppure no? La presenza del ragnetto nell'atteso Venom resta un mistero, almeno per il momento. Infatti gli addetti ai lavori sono sempre rimasti criptici sulla possibile presenza del supereroe e, di conseguenza, il potenziale collegamento con il Marvel Cinematic Universe.

Adesso, in una nuova intervista, Ruben Fleischer continua ad essere criptico:"Onestamente, non so cosa posso dire e cosa no. Voglio dire, so se ci sarà o meno... ho visto il film. Ma non so cosa posso svelarvi al momento". Insomma, sembra proprio che una risposta definitiva l'avremo tra circa un mese, quando il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane.

E sul tono di Venom, il regista spiega: "Penso che il casting, l'estetica ed il personaggio in sé si uniscano per darvi qualcosa di completamente differente. A livello di tono non ricorda nessun'altro film. Non sembra di aver fatto qualcosa che altri già stanno facendo... l'Universo DC è cosi dark in maniera aggressiva e quello Marvel è diventato troppo solare. E' stato eccitante poter realizzare qualcosa di diverso con Venom".

"Il simbionte si lega a Eddie all'inizio della pellicola e sembra La Strana Coppia, ma anziché condividere l'appartamento, condividono il corpo" continua il filmaker "Il divertimento del film è, chiaramente, la dinamica tra di loro.".