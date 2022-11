RRR, arriva il sequel: Rajamouli conferma un nuovo film in sviluppo

Il successo planetario del blockbuster indiano RRR non si è concretizzato soltanto in una spericolata campagna promozionale per gli Oscar 2023, ma a quanto pare ha convinto i creatori a dare via libera ad un sequel.

Nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, il regista SS Rajamouli ha confermato l'inizio dei lavori di RRR 2, un sequel diretto del primo film divenuto un fenomeno globale grazie alla distribuzione nelle sale e all'uscita su Netflix. Durante una sessione di domande e risposte per il film, Rajamouli ha confermato che una storia per il sequel di RRR è stata scritta dallo sceneggiatore V. Vijayendra Prasad, padre del regista e compagno di sceneggiatura.

"Mio padre è lo sceneggiatore di tutti i miei film", ha ricordato Rajamouli durante la proiezione. "Abbiamo discusso a lungo di un possibile sequel di RRR, e ora posso confermare che lui sta lavorando alla storia". Secondo quanto riportato da Variety, il sequel RRR è ancora nelle "primissime" fasi di sviluppo, il che significa che i dettagli sulla trama sono attualmente sconosciuti: detto questo, la sola conferma di un sequel in arrivo dovrebbe bastare per scatenare l'entusiasmo dei fan del primo capitolo.

Qualora Rajamouli dovesse dedicarsi come prossimo film a RRR 2, sarà la seconda volta di fila che il regista indiano realizzerà il sequel di un suo film: prima di dirigere RRR, infatti, l'autore aveva firmato uno dopo l'altro Baahubali: The Beginning e Baahubali 2: The Conclusion, titoli che se avete amato RRR non possiamo che consigliarvi di recuperare.