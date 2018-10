Roxanne Benjamin scriverà il remake de La notte della cometa

La Orion Pictures sta puntando su un nuovo remake nel futuro della sua filmografia. Infatti Deadline ha confermato che lo studio ha ingaggiato Roxanne Benjamin per scrivere un remake della celebre horror comedy di culto The Night of the Comet, in italiano La notte della cometa.

La notte della cometa, il film originale uscito nel 1984, era diretto da Thom Eberhardt e seguiva due sorelle pronte ad affrontare un'apocalisse zombie in seguito all'arrivo di una cometa che sterminava la razza umana. Prodotto da Wayne Crawford e scritto dallo stesso Eberhardt, The Night of the comet vedeva nel cast Kelli Maroney, Robert Beltran e Catherine Mary Stewart. L'originale incassò all'epoca 14 milioni di dollari a fronte di un budget di un solo milione di dollari.

Stando a Deadline, il remake cercherà di spingere l'acceleratore sulla componente horror e sci-fi del film anziché sulla commedia. La notte della cometa del 1984 ispirò numerose protagoniste femminili di film d'azione in film e serie tv successive, inclusa Buffy l'ammazzavampiri di Joss Whedon.

Tra i futuri progetti della Orion segnaliamo l'horror The prodigy con Taylor Schilling, il film Gretel and Hansel, il remake di Bill and Ted ed un reboot cinematografico de La Bambola Assassina.