Rowan Atkinson dice la sua sulla cancel culture: 'Ormai è una caccia alle streghe'

Conosciuto in tutto il mondo per il personaggio di Mr Bean, Rowan Atkinson è stato recentemente intervistato da Radio Times. L'attore britannico ha parlato dei suoi progetti per il futuro, e si è espresso anche sulla cosiddetta cancel culture, l'ostracismo, soprattutto online, nei confronti di personaggi pubblici dopo comportamenti discutibili.

Rowan Atkinson sembra piuttosto preoccupato da questo fenomeno: "Il problema che abbiamo online è che un algoritmo decide ciò che vogliamo vedere, il che finisce per creare una visione semplicistica e binaria della società" ha detto. "Diventa una sorta di: o con noi o contro di noi. E se sei contro di noi, meriti di essere cancellato."

L'attore ha poi aggiunto: "È importante ascoltare un ampio spettro di opinioni, ma quello che abbiamo ora è l'equivalente digitale dell'Inquisizione medievale che vaga alla ricerca di qualcuno da bruciare. È spaventoso per chiunque sia vittima di quella folla e mi riempie di paura per il futuro."

Rowan Atkinson, che qualche tempo fa ha ammesso di non divertirsi più a interpretare Mr Bean, dovrebbe però tornare almeno a prestargli la voce in un film d'animazione. "Dopo aver realizzato una serie animata, siamo in procinto di sviluppare anche un lungometraggio" ha confermato. "È più facile per me interpretare il personaggio vocalmente che fisicamente."

Il suo prossimo progetto, in ogni caso, è la serie Netflix Man vs. Bee, in cui interpreta un uomo che vive in una villa di lusso ed è perennemente in lotta con un'ape.

