Rotten Tomatoes: tornano le recensioni degli utenti, ma solo con il biglietto del film

A causa delle finte recensioni negative di Captain Marvel, scritte da haters di Brie Larson e troll vari ed eventuali, il celebre aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes aveva deciso qualche mese fa di disabilitare la funzione che permetteva agli utenti di recensire i film.

Per qualche tempo il sito ha continuato su questa linea, pubblicando solo ed esclusivamente le recensioni della stampa specializzata, ma adesso ha trovato un modo per tornare sui propri passi senza necessariamente darla vinta a chi si diverte a bocciare film per passatempo, creando inevitabilmente un disservizio per chi frequenta il portale alla ricerca di opinioni reali.

In pratica, Rotten Tomatoes ha deciso di ristabilire le recensioni degli utenti, ma solo per chi dimostra di aver acquistato un biglietto del film che vuole recensire.

La mossa è particolarmente intelligente, perché va a favorire non poco il sito di prevendite Fandango (proprietario di Rotten Tomatoes), che in questo modo spera di aumentare anche le vendite dei biglietti. La società ha però ribadito che la causa principale di questa decisione è stata controllare le votazioni del pubblico, specificando che il portale consentirà l'accesso alla sezione review anche a chi acquisterà biglietti su altri portali, come AMC Theatres, Regal e Cinemark Theats. A questo proposito, il capo marketing Lori Pantel ha dichiarato:

"Siamo aperti a tutti i partner che vogliono salire a bordo."

Il dirigente ha sottolineato che la decisione per questo cambiamento è frutto delle ricerche condotte dall'azienda nell'ultimo anno che mostrano che gli utenti di Rotten Tomatoes vogliono maggiore trasparenza. I punteggi del pubblico di Rotten Tomatoes per i programmi TV rimarranno invariati, per ora, quindi continueranno a incorporare tutte le valutazioni degli utenti registrati del sito.

Ricordiamo che il sito tiene traccia dei pezzi di circa 4500 critici professionisti.

