Rotten Tomatoes, nasce il gioco di carte per celebrare il venticinquesimo anniversario!

Il celebre sito di cinema americano e aggregatore di recensioni, Rotten Tomatoes, ha annunciato ufficialmente la pubblicazione di un nuovo gioco da tavolo in collaborazione con Cryptozoic Entertainment, dal titolo Rotten Tomatoes: The Card Game, per celebrare il venticinquesimo anniversario dalla sua nascita.

Si tratta di un gioco di carte al quale possono partecipare un massimo di 20 persone. Ispirandosi al sito e ai contenuti dell'aggregatore di recensioni - Yellowjackets 2 ha ottenuto il 100% di punteggio - il gioco consiste nel classificare i film in base ai punteggi che hanno accumulato sul sito.



All'interno del gioco sono inclusi film classici e titoli più recenti. Ecco la descrizione del gioco:"Rotten Tomatoes: The Card Game, il nuovo party game del brand dal ritmo incalzante, che sfida fino a 20 giocatori a classificare i film in base a ciò che pensano siano i punteggi di Tomatomer. Mescolando gameplay e semplici carte da gioco da imparare con i film più famosi di tutti i tempi, è il gioco perfetto per qualsiasi appassionato di cinema che voglia mettere alla prova le proprie conoscenze cinematografiche. Il gioco è ora disponibile su Amazon, Rotten Tomatoes e Cryptozoic per un prezzo al dettaglio consigliato di 24,99 dollari".



Julio De Oliveira, vicepresidente di Rotten Tomatoes, ha dichiarato:"Negli ultimi venticinque anni Rotten Tomatoes è cresciuto e ha consolidato la propria posizione come risorsa di riferimento per i fan e i critici dell'intrattenimento. Siamo entusiasti di offrire ai nostri cinefili questo allegro e unico nel suo genere gioco Rotten Tomatoes: The Card Game, permettendogli di celebrare e prendere parte a questo incredibile anniversario".



Tra gli ultimi film usciti al cinema John Wick 4 è stato classificato 'fresh' su Rotten Tomatoes.