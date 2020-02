Rotten Tomatoes Awards: i fan votano Il Ritorno del Re miglior film di sempre

"E l'Oscar come miglio film va a Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re!"... Ma non era già successo? Tranquilli, non è una scista: in occasione dell'imminente Notte degli Oscar la piattaforma Rotten Tomatoes ha deciso di indire un vero e proprio "Oscar degli Oscar" e la pellicola più votata è stata è proprio quella di Peter Jackson.

Nelle ultime settimane i migliori film di tutti i tempi si sono sfidati a colpi di like e cuori sulla piattaforma della valutazione cinematografica per eccellenza e, senza risparmiare colpi di scena e testa a testa mozzafiato, la terza pellicola della saga di Peter Jackson è adesso la Regina indiscussa degli Academy Awards... Che il nome abbia influito sulla votazione?

Da Rocky (1997) al Silenzio degli Innocenti (1992), da Non è un Paese per Vecchi (2008) ad American Beauty (2000), a concorrere per la carica c'erano tutti i film vincitori del titolo miglior film: le votazioni si sono svolte a gironi e man mano Aragorn ha risalito la classifica fino a sfidare uno dei mostri sacri del cinema. Il Padrino di sir Francis Ford Coppola, vincitore dell'ambita carica nel 1973.

Alla fine persino Marlon Brando e Al Pacino si sono inchinati al Re e, nonostante i numeri parlino chiaro, in molti sono rimasti sorpresi dall'esito della votazione.

E voi? Siete d'accordo con la classifica? Fatecelo sapere nei commenti!

La premiazione degli Oscar, quella ufficiale, si terrà domani 9 febbraio: scoprite l'honest trailer degli Academy Awards, durante i quali verrà ricordato Kirk Douglas recentemente scomparso.