Un rosso accecante nella locandina ufficiale di Doctor Sleep con Ewan McGregor

La Warner Bros. ha pubblicato online la locandina cinematografica ufficiale dell'attesissimo Doctor Sleep, adattamento cinematografico di Mike Flanagan dell'omonimo romanzo di Stephen King sequel tanto dello Shining romanzo che dello Shining di Stanley Kubrick e che vede protagonista Ewan McGregor di un adulto Danny Torrance.

Nel poster si intuisce chiaramente il ritorno al passato del protagonista, che è immortalato nel poster sia nella sua versione adulta che bambina, immerso in rosso accecante che indica il luccichio e l'orrore che si cela nella sua storia, sanguinoso, terrificante e brutale.



Nel film Ewan McGregor interpreta un Danny Torrance ormai quarantenne, ancora segnato dal trauma vissuto da bambino. Il protagonista entra così in contatto con la piccola Abra, una ragazzina che ha i suoi stessi poteri extrasensoriali, lo “shining”, appunto. L’incontro con Abra costringe allora Dan a riaprire vecchie ferite e a fare ancora una volta i conti col passato, ma la posta in palio è alta: bisogna fermare Rose the Hat e la sua banda del True Knot, che si nutrono del potere della luccicanza delle persone innocenti per conquistare l’immortalità.



Nel cast di Doctor Sleep troviamo anche Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay, Cliff Curtis e Bruce Greenwood, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre 2019, appena in tempo per Halloween.



Cosa ne pensate? Vi piace il poster? Fateci sapere nei commenti.