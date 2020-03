Rossetto rosso, velo nero e ciglia lunghissime nella cover di EW! di Black Widow

Black Widow sta per arrivare al cinema, ma prima d vedere di nuovo Natasha romanoff in azione sul grande schermo, ammiriamo Scarlett Johansson in tutto il suo letale splendore nella cover e nelle immagini di Entertainment Weekly!

Finalmente scopriremo qualcosa di più sul passato di uno degli Avenger originali, Black Widow a.k.a. Natasha Romanoff, protagonista della copertina del nuovo numero di EW! (come vedete anche nel post in calce alla notizia) e degli scatti che trovate invece cliccando sul link fonte sempre in fondo all'articolo.

Intanto, Scarlett, a tutti coloro che continuano a chiederle perché il film di Black Widow sia arrivato solo ora, tra le altre ragioni rivela anche: "Il film sta uscendo ora perché è il risultato di ciò che sta succedendo, dello zeitgeist, e credo sia davvero forte".

La chiave, spiega l'attrice al magazine americano, non è solo quello di scegliere una supereroina come protagonista, ma "raccontare storie distintamente femminili" (e non una versione femminile di Bourne, come qualcuno le aveva detto a prosito della pellicola su BW).

"Credo che la forza di questo personaggio risieda nella sua vulnerabilità e nell'accettazione di ciò. Ha un'intelligenza emotiva che le ha permesso di sopravvivere senza alcun superpotere. È una problem solver. È pragmatica. E credo che queste siano qualità intrinsecamente femminili" continua la Johansson, e conclude "Spero che questo film continuerà ad andare oltre, in modo tale da avere più supereroine intrinsecamente femminili, e non siano solo [viste come] dei Batman coi tacchi o cose del genere".