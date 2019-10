Il generale Ross sarà in Black Widow: recluterà Yelena Belova per formare i Thunderbolts?

Mentre in questi giorni stanno continuando le riprese di Black Widow, altre interessanti indiscrezioni sul blindassimo e a dir poco misterioso nuovo film dei Marvel Studios hanno preso a circolare in rete.

In particolare, come potete vedere nel post che trovate come al solito in calce all'articolo, l'attore William Hurt è stato pizzicato dai paparazzi sul set del film, e la sua presenza ha generato immediatamente diverse teorie.

Secondo voci di corridoio - ovviamente non confermate, ma non per questo meno affascinanti - l'attore starebbe girando la scena post-credit di Black Widow, e stando ad ulteriori indiscrezioni - ancora più clamorose - la sequenza in questione mostrerà il suo personaggio, il generale Ross, avvicinare Yelena Belova (Florence Pugh) per reclutarla nei Thunderbolts.

Ross negli ultimi anni è stato una vera e propria spina nel fianco per gli Avengers, e dato che il film con Scarlett Johansson sarà ambientato dopo Captain America: Civil War, la sua presenza non è così sorprendente, soprattutto se il film, come anticipato, racconterà i mesi da fuggiasca della Vedova, con Ross evidentemente a capo della task-force designata per catturarla. Vale la pena di notare, tra l'altro, che il generale Ross è soprannominato proprio "Thunderbolt", quindi chi meglio di lui per istituire questa nuova formazione?

Voi cosa ne pensate? Ross formerà i Thunderbolts alla fine del film o recluterà Yelena Belova e Taskmaster per catturare la ricercata Vedova Nera? Lo il 1 maggio 2020, quando finalmente Black Widow arriverà nelle sale di tutto il mondo.

Ricordiamo che nel film tornerà anche Robert Downey Jr.