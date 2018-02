Rosie the Riveter è pronta ad uccidere nel poster dell'horror The Strangers: Prey at Night

La campagna promozionale del sequel di The Strangers , horror diretto da Bryan Bertino con protagonisti, continua senza sosta. Oggi vi mostriamo un poster del film pubblicato dall’account Twitter della pellicola che ritrae la celeberrimain una versione sanguinaria e omicida.

Una famiglia è in viaggio per trascorrere un po’ di tempo con dei parenti lontani. La trasferta prende una piega pericolosa quando giungono in uno sperduto camping di roulotte e lo trovano misteriosamente abbandonato. Nel buio della notte, tre psicopatici mascherati fanno loro visita per spingerli oltre il limite umano.

The Strangers: Prey at Night, basato su una sceneggiatura scritta in un primo momento da Bryan Bertino (The Strangers) e poi rimaneggiata da Ben Ketai (Jukai - La foresta dei suicidi), è diretto dal film-maker inglese Johannes Roberts (The Other Side of the Door). La colonna sonora è del compositore Adrian Johnston (Becoming Jane), Ryan Samul (Caccia al mostro), invece, è il direttore della fotografia, mentre Freddy Waff (Spider-Man, Terminator Salvation) ha curato il reparto scenografico del lungometraggio. Le riprese si sono svolte dal giugno al luglio 2017 a Covington, nel Kentucky.

Nel cast artistico del film figurano Christina Hendricks (Cindy), Bailee Madison (Kinsey), Martin Henderson (Mike), Lewis Pullman (Luke), Emma Bellomy (la ragazza con la maschera da bambola) e Damian Maffei (l’uomo mascherato).

Il primo capitolo cinematografico prodotto, tra le altre case produttrici, dalla Vertigo Entertainment e dalla Rogue Pictures, ha incassato al box-office mondiale ben 82,4 milioni di dollari, un investimento che sicuramente può dirsi di successo se si tiene conto del budget stimato per la realizzazione pari a soli 9 milioni.

The Strangers: Prey at Night sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Notorious Pictures a partire dal 15 marzo.