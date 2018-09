Roseanne Barr svela il destino del suo personaggio nello spin-off di Pappa e Ciccia

La star di Pappa e Ciccia, Roseanne Barr, ha voluto svelare in diretta il destino che avrà il suo personaggio nello spin-off della serie, The Conners, nato in seguito all'allontanamento di Barr dopo le polemiche scatenate da alcuni suoi tweet. I fan sono in attesa di sapere quale direzione prenderà il personaggio dell'attrice.

Poiché Roseanne Barr non potrà partecipare allo spin-off verrà presa una decisione drastica, visto che l'attrice non comparirà nemmeno in qualche scena che raccordi le trame.

Il co-protagonista di Pappa e Ciccia, John Goodman, ha confermato tempo fa che in The Conners ci sarebbe probabilmente stata la morte del personaggio di Roseanne Barr.

Durante una recente apparizione su un programma YouTube conservatore, Barr ha svelato agli spettatori quale sarà la sua morte.

"La faranno morire per overdose da oppioidi" ha raccontato Barr, profondamente scossa e in collera per la notizia, ritenendo che la morte del suo personaggio è un insulto ai precedenti fan della serie, sottolineando come la decisione sia stata presa e che non abbia più voce in capitolo.

Durante il revival della serie è stato rivelato che la protagonista sviluppava una dipendenza da oppiacei sotto forma di farmaci che stava assumendo. Roseanne tenne nascosta la situazione a Dan ma quando l'uomo lo venne a sapere insistette perché facesse l'intervento, al di là della cifra richiesta.

Non è ancora dato sapere se l'overdose di Roseanne avverrà prima o dopo l'intervento. Sarà interessante vedere come gli sceneggiatori terranno alto il livello della sit-com e gestiranno la morte di Roseanne.

Il cast di The Conners è composto da John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lecy Goranson, Michael Fishman, Emma Kenney, Ames McNamara e Jayden Rey.

La sit-com andrà in onda dal 16 ottobre su ABC.