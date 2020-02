Rose McGowan dopo il verdetto su Weinstein: 'Avrò pace solo quando sarà morto'

Nel caso Weinstein Rose McGowan ha giocato un ruolo fondamentale: l'attrice fu infatti tra le prime ad accusare l'ormai ex-produttore di molestie sessuali, seguita poi a ruota da tante colleghe. Durissime, ancora una volta, sono state le sue parole dopo il verdetto pronunciato alcuni giorni fa dal Tribunale di Manhattan.

Harvey Weinstein è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale di primo grado nei confronti della sua ex assistente Miriam Haley, e di stupro di terzo grado sull'aspirante attrice Jessica Mann, ma ancora dovrà tornare in aula a Los Angeles per difendersi da ulteriori accuse riguardanti altre due donne.

"La sua fabbrica di film era in realtà una fabbrica di stupri. Questa era la sua priorità ogni giorno; la sua agenda prevedeva ogni giorno di incontrare qualcuno e violentarlo" ha dichiarato Rose McGowan, che pur non nascondendo l'ovvia soddisfazione per il verdetto del tribunale ha comunque voluto ricordare quanto gli abusi subiti da Weinstein continueranno inevitabilmente a pesare sulla sua vita di tutti i giorni: "Questa vicenda rappresenta un trionfo, un trionfo del sistema, un trionfo della giustizia. Ma probabilmente non mi sentirò realmente liberà finché lui non sarà morto o lo sarò io".

McGowan non è stata ovviamente l'unica ad esprimersi in merito: recentemente anche Hillary Clinton ha detto la sua sulla sentenza Weinstein.