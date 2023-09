Rose McGowan: 'Ho dovuto cambiare drasticamente il mio look per recitare'

Arrivano dolorose dichiarazioni dall’attrice Rose McGowan, attivista del movimento MeToo e delle campagne di sensibilizzazione sul sessismo ad Hollywood.

La sua autobiografia Brave - Il coraggio di parlare e il documentario Citizen Rose hanno contribuito in maniera importante a denunciare esperienze sessiste nell’industria cinematografica, aiutando a dare una voce a tutte le vittime rimaste senza ascolto.

La McGowan, protagonista del processo Weinstein, nonostante il periodo di pausa dalle scene non ha mai smesso di lottare a favore delle sue nobili cause. Dal libro, infatti, possiamo leggere come la sua carriera abbia avuto notevoli battute d’arresto a causa del suo aspetto fisico, poco apprezzato da produttori e registi e ritenuto non funzionale al successo delle pellicole.

“Mi è stato detto che dovevo avere i capelli lunghi […] altrimenti non mi avrebbero assunto”. La sua vecchia manager, come se non bastasse, rimproverava in maniera insistente la mancanza di sensualità nel look dell’interprete. Si tratta di messaggi amorali capaci di costruire una realtà invivibile per le attrici, vittime indifese di abusi fisici e psicologici.

Oggi, grazie anche al contributo della star di Conan the Barbarian, Hollywood sta cercando di invertire la rotta al fine di plasmare un ambiente migliore in cui le attrici possano mettere in mostra il proprio talento senza limiti misogini. Iniziative come il fondo contro il sessismo del TIFF (Toronto International Film Festival) sono i punti di partenza per un cinema migliore e lontano da ogni tipo di discriminazione.