Rose e uno dei Cavalieri di Ren nelle nuove immagini di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

La LucasFilm è in piena campagna promozionale per l'attesissimo e anticipato Star Wars: L'ascesa di Skywalker, di cui dopo il Triple Force Day della scorsa settimana è cominciato a sbarcare online molto materiale, tra banner promozionali, standee e adesso due nuove e intriganti immagini ufficiali del film di J.J. Abrams.

Nella prima della due vediamo Kelly Marie Tran nei panni di Rose Tico nel mentre di quello che sembra un dialogo-confronto con la protagonista Rey, interpretata dalla splendida e grintosa Daisy Ridley. La seconda immagine, invece, è più intrigante e mostra uno dei Cavalieri di Ren in posizione d'attacco, piegato sulle ginocchia con la sua arma (una specie di ascia-alabarda) pronta a colpire. Sui Cavalieri di Ren sappiamo al momento che avranno ognuno un proprio nome e che hanno ispirato l'elemento di Kylo Ren e non viceversa.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker porterà a conclusione la saga della Famiglia Skywalker e la nuova trilogia, lasciando affrontare una volta per tutte l'ultimo scampolo della Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine comandato invece dal Supremo Leader Kylo Ren. Nell'ombra, comunque, sembra tornare a muovervi la minaccia del Vecchio Impero e dell'Imperatore Palpatine, nei cui panni ritroveremo lo stimato Ian McDiarmid.



L'uscita nelle sale è prevista per il 18 dicembre 2019. Quanto state aspettando l'uscita del film? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.