Rose Byrne non sarà nel prossimo X-Men: Dark Phoenix

Uno dei comprimari dei precedenti episodi della saga-dedicata aglinon tornerà nel prossimoche, ricordiamo, sarà nelle sale cinematografiche, distribuito dalla, a novembre.

Stiamo parlando di Rose Byrne, interprete del personaggio di Moira MacTaggert nella serie cinematografica. Il personaggio ha fatto il suo debutto nel 2011 in X-Men - L'inizio di Matthew Vaughn; successivamente, assente in X-Men - Giorni di un futuro passato, è tornata nel recente X-Men: Apocalisse di Bryan Singer.

Tuttavia, nonostante la presenza nell'ultimo del 2016, Moira non tornerà in X-Men: Dark Phoenix scritto e diretto da Simon Kinberg. Lo ha svelato proprio Rose Byrne in una nuova intervista: "Sfortunatamente, Moira non ci sarà. Speravo di sì. Mi sono molto divertita sul set di X-Men: Apocalisse. Adoro il cast. E' un film molto divertente, come lo chiamate? Un film di supereroi corale, giusto? Non vedo l'ora di vedere Jessica Chastain all'opera nel nuovo episodio, sono una sua grandissima fan".

Ambientato 10 anni dopo gli eventi di Apocalisse, nel 1992, X-Men: Dark Phoenix si aprirà con gli X-Men, compresa Mystica, Bestia, Tempesta, Nightcrawler e Quicksilver in un nuovo e inaspettato ruolo: quello di eroi nazionali. Xavier finirà addirittura nella cover del Time, e il suo ego crescente metterà a rischio l'intero team. L'orgoglio ha iniziato a prendere il sopravvento su Xavier, che spingerà gli X-Men a missioni sempre più estreme". E dopo aver raggiunto lo spazio per una di queste missioni, in questo caso di soccorso, un flare di energia solare colpirà l'X-Jet, iniettando dentro Jean Grey un potere enorme e malevolo che risponde al nome di Fenice.