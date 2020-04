Rosario Dawson e la scena di nudo più bollente della sua carriera: 'Non c'è nulla di male'

Nel corso della sua carriera l'attrice Rosario Dawson, al contrario di molte sue colleghe, ha mostrato una certa disponibilità ad apparire senza veli per i suoi registi.

Dopo gli abbigliamenti succinti in Sin City di Robert Rodriguez, o le scene piccanti in He Got Game di Spike Lee, quelle in Unforgettable o in Alexander di Oliver Stone, rimane sicuramente un cult per i suoi fan la sequenza di nudo frontale in Trance, il crime drama del 2013 diretto da Danny Boyle.

Nel corso di una vecchia intervista risalente alla promozione del film, alla Dawson è stato chiesto cosa pensasse di apparire completamente nuda davanti alla cinepresa e perché quella scena fosse così importante. La star spiegò: "Quello che provo per la nudità è che siamo tutti nudi sotto i nostri vestiti. Sto immaginandoti tutta nuda in questo momento. Ho pensato che fosse davvero interessante. Non ho fatto molta nudità nei film, ma questa scena mi ricordava quella di Alexander ... Riguarda davvero qualcuno che, contro ogni previsione, sta cercando di far accadere qualcosa. Sta cercando di fargli recuperare questo ricordo. È la cosa più intima che ha fatto per portarlo al di là del suo spazio più personale e profondo nei suoi ricordi .... Non sai davvero cosa sta succedendo in tutto questo, ma è un fattore scatenante. È un pezzo di un puzzle, e ha avuto molto senso per me. pensava che fosse pericoloso e rischioso per lei. Era in linea con tutto ciò che aveva fatto. Se fosse sembrato troppo sexy, penso sarebbe stato terribile. Ma non era quel tipo di scena. È stato molto intelligente e calcolato".

Rimane celebre inoltre un altro intervento, avvenuto al Tonight Show sempre in occasione della promozione del film, quando la Dawson rivelò che la cosa più difficile nel fare la scena del nudo totale è stata quella di farsi rimuovere tutti i suoi peli pubici. La sequenza in questione è mostrata brevemente nel trailer vietato ai minori che trovate in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai retroscena sul nudo frontale di Scarlett Johansson in Under the Skin e a quello di Heath Ledger in Brokeback Mountain.