Rosario Dawson, un meme prende in giro Ahsoka:'Combatte sempre la giusta battaglia!'

Dopo essere diventata una delle beniamine dei fan in seguito alle sue apparizioni nelle serie animate tv, Ahsoka Tano sta per guadagnarsi il suo posto nel mondo live action, interpretata da Rosario Dawson. E mentre i fan attendono con impazienza la serie su Disney+, l'attrice si è divertita con un meme su Ahsoka.

Il post prende in giro il personaggio, sottolineando la sua assenza in alcune delle più importanti battaglie di Star Wars.

Dawson si è 'difesa', dichiarando che è 'una grande galassia con molti cattivi' e Ahsoka combatte sempre la 'battaglia giusta'.



Nata in seguito agli eventi di The Mandalorian, la serie Ahsoka seguire le avventure dell'omonimo personaggio. Il cast include anche Hayden Christensen nei panni di Anakin e Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren.

Mary Elizabeth Winstead sarà in Ahsoka, interpretando un ruolo attualmente ancora sconosciuto, così come Ray Stevenson e Ivanna Sakhno. Lo show è scritto e prodotto da Dave Filoni, con Jon Favreau come produttore esecutivo.



"Ho pensato a lungo a quest'avventura per Ahsoka, ed è interessante vedere come si è evoluta" ha dichiarato Filoni.

In ogni caso, prendersi cura di Grogu non era ciò che il creatore aveva programmato per lei, come ha dichiarato il mese scorso.

Rosario Dawson era il nome prescelto per il ruolo sin dalle prime battute, caldeggiato anche dai fan, che volevano la star di Sin City come protagonista di questa nuova avventura dello Star Wars Universe.