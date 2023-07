Rosanna Arquette, incidente per la star: finisce con l'auto in un centro commerciale

Disavventura stradale per Rosanna Arquette, nota per le sue partecipazioni a Pulp Fiction, New York Stories e Crash. L'attrice è stata coinvolta in un incidente automobilistico a Malibu, in California. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, Arquette sarebbe finita con la propria auto in un centro commerciale all'aperto.

"Sembrava che avesse perso il controllo del suo veicolo. Al momento dell'incidente non sembrava avesse ferite" ha riportato ai media la vice sceriffo Juanita Navarro.

Rosanna Arquette è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti e i sanitari hanno constatato che non vi erano tracce di alcol o droghe nel suo corpo.



Le autorità erano state allertate dopo la segnalazione di un veicolo che aveva attraversato il retro del centro commerciale intorno alle 09.45 di mattina lo scorso 11 luglio. La conducente si sarebbe schiantata contro una parete di vetro prima di fermarsi davanti al ristorante Lily's Malibu.



Al momento non si conoscono i motivi che hanno causato l'incidente di Arquette, in passato anche membro del cast di Ray Donovan:"Invece di indietreggiare è andata avanti e ha trascinato con sé tre pilastri che sostengono il tetto, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, c'erano due tavoli vicini ma fortunatamente nessuno si trovava lì. Ora stiamo solo aspettando che i tecnici escano per ritenere sicuro l'edificio". Nel frattempo è stata aperta un'indagine.



Rosanna Arquette sarà nel film Succubus, al fianco di Ron Perlman e Rachel Cook.