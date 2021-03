Rosamund Pike, la star di I Care a Lot seppellisce i premi in giardino: ecco perché

Molti attori sono contenti di poter sfoggiare i loro premi nelle loro case ma Rosamund Pike non rientra in questa categoria. La star ha confessato di seppellire i suoi trofei ottenuti grazie alle sue performance sul grande schermo in giardino, perché il pensiero di mostrarli all'interno della casa le procura troppo imbarazzo da sopportare.

"Penso che sia divertente, perché in futuro, quando sarò morta e scomparsa, o quando qualcun altro acquisterà la casa, passerà in giardino e colpirà del metallo. Penserà di aver trovato un tesoro nascosto e scoprirà infatti di aver trovato un premio. Probabilmente ci vorranno secoli e allora non esisteranno più le cerimonie di premiazione, così saranno delle reliquie" ha dichiarato l'attrice al The Ellen DeGeneres Show.



Rosamund Pike ha proseguito dicendo:"Trovo che non sia una cosa facile, mettere in mostra i premi nella tua casa, perché come ci interagisce la gente quando ti viene a trovare? Dicono 'Oh, wow, guarda, questi sono i tuoi premi?' Penso che sia imbarazzante".

In I Care a Lot, Rosamund Pike interpreta Marla Grayson, un'ambiziosa tutrice legale che ruba ai propri assistiti i risparmi di denaro utilizzando metodi poco onesti che la spingeranno in giri loschi e in affari che potrebbero mettere a repentaglio la sua vita.

Nel cast sono presenti anche Peter Dinklage, Dianne Wiest ed Eiza Gonzalez.



Su Everyeye trovate la recensione di I Care a Lot e la protesta di Rosamund Pike contro i poster photoshoppati del film.