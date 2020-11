Rosamund Pike: 'Johnny Depp è l'attore più straordinario con cui abbia lavorato'

Questo non è di certo un momento facile per Johnny Depp. Il processo degli ultimi mesi ha irrimediabilmente compromesso la sua carriera, costringendolo a rinunciare al ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici. Ma, per i colleghi resta comunque uno dei migliori interpreti.

Rosamund Pike ha ad esempio detto tempo addietro che Johnny Depp è stato il miglior interprete con cui abbia collaborato: "É l'attore più straordinario con cui abbia mai lavorato. Mi sono sentito molto, molto libera con lui. Mi ha aiutato a superare la preoccupazione per le riprese. Con lui non è necessario nemmeno provare, tutto ti viene così naturale".

L'attrice che stasera vedremo in tv con Return to Sender ha poi aggiunto: "É così brillante! É davvero eccitante lavorare con lui. Sa rendere il lavoro molto facile. È come uscire con il ragazzo più bello della scuola. Ti senti davvero fortunata a poter collaborare con un interprete del suo spessore. É una persona davvero straordinaria. Il suo intero stile di vita è meraviglioso. Viaggia con questo grande gruppo di persone. È come uno zingaro. La sua roulotte è sempre piena di amici, che suonano la chitarra e dipingono".

Intanto Mads Mikkelsen sembra essere in pole position per sostituire Johnny Depp in Animali Fantastici 3. Come sempre, vi terremo informati sul prosieguo di questa vicenda.