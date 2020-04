Rosamund Pike, la femme fatale definitiva e quella scandalosa scena di sesso in Gone Girl

Stasera in onda in televisione torna L'amore bugiardo - Gone Girl, acclamato thriller del 2014 diretto da David Fincher e con protagonisti Ben Affleck e Rosamund Pike.

Proprio quest'ultima rappresenta forse l'elemento più caratteristico e indimenticabile dell'opera, dato che nei panni di Amy Elliott-Dunne è stata in grado di incarnare la femme fatale definitiva per l'era pre-MeToo: fra le scene più impresse nella memoria collettiva sicuramente quella di sesso (ma dai risvolti inquietanti) con Neil Patrick Harris, della quale la Pike parlò in un'apparizione al Late Night con Seth Meyers.

"Sei sola con un uomo che non è tuo marito - anzi, che ha a sua volta un marito, Neil Patrick Harris. Lui è in mutande, tu sei in mutande e sei una specie di statua di cera su un letto", disse l'attrice, che si sentì particolarmente imbarazzata sul set durante le prove: questo perché l'assenza della camera impediva la solita professionalità di quando si gira effettivamente una scena, creando un forte disagio fra i due attori.

La stessa Pike, in un'altra intervista, affermò che, su richiesta di David Fincher, lei e Neil Patrick Harris dovettero trascorrere due ore sul set completamente soli per trovare la giusta intimità nella scena di sesso. Per fare pratica, l'attrice si esercitò con una bambola di Dora l'Esploratrice.

