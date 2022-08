Rosaline, ecco le prime foto dello spin-off di Romeo e Giulietta!

Circa 10 anni fa si era parlato di uno spin-off di Romeo e Giulietta, Rosaline, e da allora il progetto si è evoluto, trovando una nuova direzione creativa. Il film si concentra su un personaggio secondario della tragedia di Shakespeare, la già citata Rosaline: strong>ora arrivano le prime foto.

Il film, tratto dal romanzo When You Were Mine di Rebecca Serle, sarà trasmesso in streaming dal 14 Ottobre su Hulu Original negli Stati Uniti, su Star+ in America Latina e su Disney+ nella sezione Star in Italia e negli altri paesi.

La pellicola, diretta da Karen Maine e scritta da Scott Neustadter & Michael H. Weber, è una commedia romantica raccontata dal punto di vista della cugina di Giulietta, Rosaline. La giovane è anche stata il precedente interesse amoroso di Romeo, e quando quest'ultimo incontra Giulietta, interpretata da Isabela Merced, Rosaline ha il cuore spezzato e inizia a inseguirla, progettando di allontanare i due e riconquistare il ragazzo.

Oltre alla già citata Isabela Merced, nel cast del film ci saranno anche Kaitlyn Dever, che sarà Rosaline, Sean Teale, Minnie Driver e Bradley Whitford, a cui potete dare uno sguardo nelle foto che troverete in fondo all'articolo. Nel reparto produzione figurano invece Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine, che hanno lavorato con i produttori esecutivi Dever, Neustadter, Weber, Becca Edelman ed Emily Morris.