Rosaline: Kaitlyn Dever è la ex di Romeo nel trailer del film in arrivo su Disney Plus

20th Century Studios ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Rosaline, commedia irriverente che re-immagina in chiave comica la tragedia di Romeo e Giulietta, narrata stavolta dal punto di vista di Rosaline, interpretata da Kaitlyn Dever, che a quanto pare sarebbe la ex-ragazza di Romeo, poi respinta in favore di Giulietta. Esce su Disney+.

Invece di rivisitare la celebre storia tra i due amanti, il film che può essere letto come una sorta di spin-off di Romeo e Giulietta, assume la prospettiva della ex-fiamma di Romeo (Kyle Allen), che si dà il caso sia anche la cugina di Giulietta (Isabela Merced), Rosaline (Kaitlyn Dever). Quando vede Romeo incontrare e inseguire Giulietta, Rosaline ha il cuore spezzato e pensa di sventare la famosa storia d'amore per riconquistare il suo uomo.

Il film è ambientato a Verona, in Italia, come nell'opera originale di Shakespeare, ma nonostante sia ambientato nel passato, il trailer mostra i personaggi che parlano in modo più moderno. Basato sul romanzo di Rebecca Serle When You Were Mine, Rosaline è scritto per lo schermo da Scott Neustadter e Michael H. Weber e diretto da Karen Maine. Per altre anticipazioni vi rimandiamo alle più recenti immagini di Rosaline.

I produttori esecutivi del film sono Dever, Neustadter, Weber, Whitney Brown, Emily Morris e Becca Edelman. Nel frattempo, Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine sono stati ingaggiati come produttori.

Rosaline uscirà il 14 ottobre sia sulla piattaforma Hulu per quanto riguarda la distribuzione in patria che in contemporanea anche su Disney+ per l'Italia. Di seguito potete ammirare anche il poster italiano di Rosaline che conferma il day-and-date con gli USA.