Rosaline, Isabela Merced sarà Giulietta nella rivisitazione del classico shakespeariano

C'è una nuova Giulietta a in città: Isabela Merced sarà l'interprete dell'iconico personaggio shakespeariano in Rosaline, una rivisitazione in chiave comica e moderna dell'opera del Bardo.

Il film in sviluppo da anni per MGM, ma ora sotto una nuova direzione creativo-produttiva (20th Century), è basato sul romanzo When You Were Mine di Rebecca Serle, che riprende il celebre racconto dei due amanti, rielaborandolo però ai tempi nostri e spostando il focus su un altro dei personaggi della storia, Rosaline.

E mentre l'attrice di Dora e la Città Perduta e Let It Snow Isabela Merced sarà la moderna Giulietta nel film diretto da Karen Maine e prodotto da Shawn Levy e Dan Cohen, Kaitlyn Dever sarà la Rosaline del titolo, cugina di Juliet "una giovane donna brillante e idealista, che è anche la ex di Romeo. Quello che inizia come un tentativo di impedire che si realizzi la celebre storia d'amore e di riconquistare invece il proprio ragazzo, diventerà un viaggio alla scoperta di sé stessa, che alla fine la porterà ad aiutare i due innamorati".

Scott Neustadter & Michael H. Weber, sceneggiatori della pellicola, traggono dunque ispirazione dal romanzo di Serle, la cui sinossi ufficiale invece recita: "Rosaline sa di essere destinata a stare con Rob (il nostro Romeo). Rose ha aspettato per anni che Rob la baciasse, e quando finalmente arriva il momento, è tutto perfetto. Eccetto per il fatto che ora Juliet è tornata in città. Juliet, che era la migliore amica di Rose. Juliet, che ora la odia inspiegabilmente. Juliet, che è bellissima, vendicativa e un po' matta... E che ha messo gli occhi su Rob. Non ha scampo".

"Rose è devastata per la perdita di Rob, che ora appartiene a Juliet. La storia non sarebbe dovuta andare così. E quando le voci sull'instabilità mentale di Juliet cominciano a diffondersi assieme a quelli delle sue minacce di suicidio, Rose inizia a temere non solo per il cuore di Rob, ma anche per la sua vita. Perché Shakespeare potrebbe essersi sbagliato sulla storia, ma sappiamo tutti come è andata a finire...".

Al momento non abbiamo informazioni su una possibile data d'uscita o di inizio riprese.