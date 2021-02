Rooney Mara, i 5 migliori film della star di Effetti Collaterali

Sul grande schermo non la si vede da un po' e negli ultimi anni abbiamo sentito parlare dei lei principalmente per la sua splendida storia d'amore con Joaquin Phoenix, del cui discorso di ringraziamento agli scorsi Golden Globe fu infatti uno dei principali soggetti: Rooney Mara, però, ha sfoderato nel corso degli anni tante splendide prove.

Cerchiamo, dunque, di definire una lista di quelli che potremmo considerare i migliori film dell'attrice originaria di Bedford: il primo titolo a venirci in mente è ovviamente quel Millenium - Uomini che Odiano le Donne che nel 2012 valse a Mara la sua prima nomination agli Oscar come Miglior attrice protagonista, seguito poi nel 2016 dall'altrettanto ottimo Carol (la candidatura, questa volta, era come Miglior attrice non protagonista).

A proposito della relazione con Phoenix, è impossibile non rivolgere un pensiero a quella perla che è Her, tra le migliori prove attoriali di entrambe le parti della coppia; meritano poi sicuramente almeno una visione anche Lion - La Strada Verso Casa, di Garth Davis, e il pur non perfetto Song to Song di Terrence Malick. Menzione speciale, inoltre, per il lavoro di doppiaggio effettuato in quel piccolo capolavoro dell'animazione che è Kubo e la Spada Magica.

Avete già visto i film in questione? Fateci sapere la vostra nei commenti! Lo scorso novembre, intanto, Mara e Phoenix hanno parlato per la prima volta del figlio River.