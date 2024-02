Roofman: Channing Tatum nel film sulla storia vera del ladro dei McDonald's

Channing Tatum sarà nel primo film di Zoe Kravitz da regista, e non solo, perché l’attore sarà protagonista anche nella nuova pellicola dal titolo “Roofman”.

Di cosa parla il film? Roofman “è basato sulla straordinaria storia di Jeffrey Manchester, un eccentrico rapinatore seriale che si è introdotto in più di 60 McDonald's durante la notte attraverso i loro tetti, per poi svuotare il registratore di cassa al mattino dopo aver radunato il personale nei congelatori. L'ex ufficiale della riserva dell'esercito degli Stati Uniti divenne noto come "Rooftop Robber" o "Roofman" ed era conosciuto per il suo comportamento gentile e per il fatto che raramente ricorreva alla violenza. Condannato e incarcerato nel 2000, il criminale è evaso dal carcere e poi ha eluso la cattura rintanandosi per mesi in un negozio di Toys 'r Us e Circuit City nella Carolina del Nord.”

Oltre a Channing Tatum non si hanno informazioni sul cast. Il film sarà diretto da Derek Cianfrance, candidato alla migliore sceneggiatura non originale ai Premi Oscar per Sound of Metal. Dylan Sellers e Chris Parker produrranno attraverso la loro casa di produzione Limelight insieme a Jamie Patricof (Hunting Lane) e Lynette Howell Taylor (51 Entertainment).

