Ronny Chieng si aggiunge al cast di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

I lavori su Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sono stati interrotti da Marvel, come ogni altro progetto per il grande e il piccolo schermo legato al MCU. Al momento non è chiaro quando le riprese prenderanno nuovamente il via, ma è stata annunciata una new entry per il cast: Ronny Chieng.

A quanto pare, l'attore sarebbe stato scritturato per un ruolo non meglio definito prima che le riprese venissero sospese. Al momento non è chiaro se Ronny Chieng abbia avuto la possibilità di girare o meno una delle sue scene. Per chi non lo sapesse Chieng, noto per aver interpretato Eddie Chieng nell'adattamento cinematografico del romanzo Crazy Rich Asians, è apparso nei panni di sé stesso nella serie comica australiana Ronny Chieng.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è stato uno dei primi grandi film a sospendere la produzione all'inizio del mese scorso, quando non si sapeva se il regista Destin Daniel Cretton avesse contratto il coronavirus. Fortunatamente Cretton si scoprì negativo al coronavirus, ma a quel punto gran parte dei film hollywoodiani erano ormai in pausa.

Nella pellicola, Tony Leung interpreterà il Mandarino e Simu Liu si calerà nei panni del protagonista. Una foto dietro le quinte di Shang-Chi è emersa in rete nel mese di marzo 2020. Secondo quanto annunciato da Marvel, il film è previsto per il 12 febbraio 2021.