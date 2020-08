Ronin: 7 curiosità sul cult d'azione con Robert De Niro e Jean Reno

Questa sera su NOVE va in onda Ronin, thriller d'azione diretto da John Frenkenheimer con protagonisti Robert De Niro e Jean Reno ambientato dopo la caduta del Muro di Berlino e passato alla storia per i suoi adrenalinici inseguimenti e sparatorie.

Il film segue un gruppo di mercenari segreti le cui abilità di sorveglianza, ricognizione ed attacco sono in vendita al migliore offerente. Cinque di questi operativi, conosciuti come "Ronin", vengono convocati da un misterioso cliente a Parigi per una missione pericolosa: impadronirsi di una valigetta top secret.

Di seguito potete trovare tutti i retroscena da non perdere sul dietro le quinte di Ronin: