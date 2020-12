Ron Perlman torna a parlare di Hellboy 3: speranze per il film di Guillermo del Toro?

Ron Perlman, l'attore originale di Hellboy e Hellboy II: The Golden Army, nel corso di una nuova intervista ha discusso la sua volontà di tornare nel ruolo sotto la regia di Guillermo del Toro, acclamato regista dei primi due film.

Parlando con ComicBook, Perlman ha rivelato di essere pronto a realizzare un terzo film di Hellboy con del Toro, nonostante il franchise sia stato riavviato nel 2019 con David Harbour nei panni dell'anti-eroe demoniaco.

"Beh, lasciatemi dire che voglio molto bene a David Harbour. È davvero un bravo ragazzo ed è davvero un bravo attore, quindi speravo davvero il meglio per lui e per il suo film, ma il reboot non aveva nulla a che fare con i miei film. Sono due entità completamente diverse. Non ho un'opinione sul nuovo Hellboy né un desiderio particolare di vedergli avere successo o di vederlo fallire, ma è chiaro che se ci fosse la possibilità di finire la trilogia con Guillermo, lo farei oggi stesso. Avevamo in mente di farlo all'epoca, finiti i primi due la storia doveva continuare per chiudere tutti i cerchi."

Il reboot di Hellboy non ha ricevuto buone recensioni ed è stato una delusione al botteghino. La principale critica mossa al film è stata l'incapacità di riuscire ad eguagliare i due titoli di del Toro, e lo stesso Harbour ha affermato in un'intervista che Hellboy del 2019 ha sofferto troppo a causa dei costanti confronti con i due film precedenti. Nei mesi scorsi anche Doug Jones si era candidato per un eventuale Hellboy 3.

