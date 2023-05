Ron Perlman, la star di Sons of Anarchy nel cast di Succubus con Rosanna Arquette

La star di Sons of Anarchy Ron Perlman sarà protagonista insieme a Rosanna Arquette del thriller horror Succubus, scritto e diretto da R.J. Daniel Hanna. Shout! Studios hanno acquisito i diritti per distribuire il film nel mercato nordamericano con Todd Slater, Ari Novak e Anna Elizabeth James come produttori.

Succubus racconta la storia neo papà che attraversa una rottura coniugale e si iscrive ad un'app di appuntamenti incontrandosi con una giovane donna, bella ma misteriosa. I poteri di seduzione e manipolazione della donna lo risucchiano in un mistero più terrificante di quanto abbia mai immaginato.



Nel cast del film anche Rachel Cook, Olivia Applegate, Derek Smith, Emily Kincaid e Finley Rose Slater. Tra i prossimi progetti in cantiere, Ron Perlman sarà nel cast anche di Creature Commandos.

"Succubus è prima di tutto un mystery horror selvaggio e sfacciato sulla serie di eventi più terrificanti che potrebbero accadere ad un ragazzo che lascia che le sue parti basse pensino per lui" ha dichiarato senza mezzi termini il regista.



"Ma oltre al body horror, molto vasto, tratta anche il tema del vero vampiro che ci sta prosciugando tutti: i nostri schermi. Mentre il nostro eroe viene attratto da una sirena online nel suo affascinante ma oscuro mondo, è costretto ad affrontare tutto ciò che si è lasciato alle spalle, tutta la sua vita reale e importante oltre quel rettangolo luminoso che tiene in tasca, e cerca di trovare un modo per tornarci".



Ad aprile Ron Perlman ha compiuto 73 anni e ha dichiarato di aver iniziato ad accettare il proprio aspetto soltanto a 40 anni.