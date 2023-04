Ron Perlman compie 73 anni: 'Il mio aspetto? Ho cominciato ad accettarlo a 40 anni'

In una Hollywood spesso dominio incontrastato di attori e attrici bellissimi e bellissime, un personaggio come Ron Perlman non ha sempre avuto vita facile: l'attore de Il Nome della Rosa ed Hellboy ci ha messo un po' ad accettare il suo aspetto ben lontano da quelli che il mondo della settima arte è solito mettere in copertina.

A parlarne è stato proprio l'attore feticcio di Guillermo del Toro, che oggi festeggia i suoi primi 73 anni (Perlman nacque a New York il 13 aprile del 1950): "Ho iniziato ad amare la mia faccia solo dai 40 anni in poi. Da ragazzo guardarmi era un problema, mi provocava sofferenza. Poi però quando mio padre mi ha mostrato Charles Laughton nei panni di Quasimodo in Notre Dame, mi sono sentito come lui. Aveva un aspetto mostruoso, ma allo stesso tempo era un personaggio bellissimo. Il più bello del film. Durante la mia carriera come attore, camuffare il mio viso faceva svanire tutti i problemi e mi faceva sentire libero" furono le sue parole al riguardo.

Perlman prosegue: "Indossare una maschera è diventata col tempo la mia specialità: Cronos, Hellboy, Il nome della rosa, Vincent della serie de La Bella e la Bestia. Per me questo lavoro è come una psicoterapia: entrando nella psiche di un tiranno, un benefattore, persino di un serial killer sono in grado di capire meglio gli altri e dimenticarmi di me". E voi, in quale ruolo avete preferito Ron Perlman? Fatecelo sapere nei commenti! L'attore, vi ricordiamo, è attualmente al centro di alcuni rumor su Creature Commandos.