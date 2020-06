Ron Jeremy accusato di violenze sessuali, l'attore porno rischia fino a 90 anni di carcere

Nuovo terremoto nel mondo del cinema: ad essere interessato è stavolta il settore dei film per adulti, che in queste ore vede uno dei suoi più celebri esponenti accusato di violenze sessuali. Il nome è quello di Ron Jeremy, star conosciutissima anche al di fuori del giro del cinema porno.

Ad annunciare l'apertura delle indagini su Jeremy è stato il Procuratore Distrettuale di Los Angeles, che ha parlato di vari episodi accaduti tra il 2014 e il 2017 in cui l'attore si sarebbe reso protagonista di atteggiamenti aggressivi, forzando le proprie vittime ad avere rapporti sessuali con lui.

Naturalmente le indagini dovranno fare il loro corso prima di giungere ad una conclusione, ma se Jeremy dovesse risultare colpevole la pena sarebbe tutt'altro che morbida: si tratta di una cauzione di circa 6.6 milioni di dollari da corrispondere per la libertà vigilata, e di un massimo della pena che potrebbe aggirarsi addirittura intorno ai 90 anni di galera.

Non è il primo episodio del genere che vede protagonista l'attore apparso anche in Ghostbusters: già nel 2018 The Hedgehog era stato accusato di atteggiamenti molesti, ma allora non furono trovate abbastanza prove a carico di Jeremy. Il caso di Ron Jeremy segue dunque quello di Ansel Elgort, che alcuni giorni fa ha risposto alle accuse di violenza sessuale che gli erano state rivolte.