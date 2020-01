Ron Howard racconta la devastazione degli incendi nel doc Rebuilding Paradise

Ron Howard in questo periodo della sua carriera si sta dedicando con passione ai documentari. Dopo aver presentato il lavoro sulla vita di Pavarotti, in questi giorni al Sundance Film Festival è stato proiettato Rebuilding Paradise, un lavoro che si concentra sulla devastazione degli incendi che hanno falcidiato negli ultimi tempi la California.

"Non eravamo interessati solo al dramma e al trauma ma anche all'aspetto umano" ha spiegato Howard intervistato da Variety "Se esiste un tema qui è che presentarsi è davvero importante".

Il film racconta un anno della vita degli abitanti della cittadina di Paradise, mentre si riprendono dal disastroso passaggio degli incendi, che ha causato 85 vittime e distrutto il 95% delle abitazioni.

"Siamo entrati per cercare di capire. Grazie alle persone che ci hanno permesso di seguirli, sono gli insegnanti qui, che ci danno alcune risposte e idee, e inquadrano le domande per noi: cosa vorremmo dai nostri vicini, cosa speriamo di avere dalla società e da noi stessi se non hai mai dovuto affrontare qualcosa del genere? Dimostrano cosa funziona e cosa non funziona, è un grande regalo".



Ron Howard ha sottolineato quanto diventeranno più frequenti questi fenomeni, a causa dei cambiamenti climatici:"Ovviamente la scienza ci dice che il riscaldamento globale sta cambiando le cose e sta accadendo materialmente. Inesorabilmente sta diventando sempre più un fattore vitale per il pianeta".

Nonostante Rebuilding Paradise catturi anche i ben noti incendi che hanno devastato la zona, il documentario si concentra principalmente su come la comunità si sia unita per ricostruire:"Il film parla di quando se ne vanno le telecamere dopo la catastrofe, si tratta davvero di capire cosa succederà dopo".

Ad ottobre, alla Festa del Cinema di Roma abbiamo incontrato Ron Howard, presente in Italia per presentare il documentario Pavarotti. La recensione di Pavarotti la potete trovare su Everyeye.