Ron Howard, ecco quando inizieranno le riprese del nuovo film Thirteen Lives

Il regista premio Oscar, Ron Howard, inizierà le riprese del suo nuovo film intitolato Thirteen Lives, basato sulla missione di salvataggio delle grotte thailandesi del 2018, dal prossimo mese di marzo nel Queensland, in Australia. In questi giorni su Netflix trovate l'ultimo film di Howard, Elegia Americana, con Glenn Close e Amy Adams.

Prodotto da Brian Grazer, Thirteen Lives racconta la vera storia del salvataggio nella grotta di Tham Luang, nel 2018, di una squadra di calcio maschile intrappolata a causa di forti piogge e inondazioni. Dopo esser rimasta bloccata per giorni senza rifornimenti e con l'ossigeno sempre più in calo, un gruppo di persone provenienti da tutto il mondo si è unito al popolo thailandese per salvare i ragazzi. Tra gli esperti anche un gruppo di subacquei provenienti dal Regno Unito e dall'Australia.



"Nel corso degli anni mi sono divertito e ho beneficiato creativamente delle collaborazioni con artisti e tecnici australiani davanti e dietro la macchina da presa, da Cate Blanchett a Nicole Kidman, Russell Crowe e Chris Hemsworth, John Seale, Donald McAlpine e Andrew Rowlands, e molti altri" ha dichiarato Howard "Da Thirteen Lives al progetto animato che sto dirigendo con Animal Logic in Australia, sono entusiasta dell'opportunità di filmare e lavorare in Australia e ampliare notevolmente quella lista di collaboratori la cui sensibilità e l'etica del lavoro ho ammirato e rispettato a lungo".

"Thirteen Lives racconterà la straordinaria storia dello sforzo di molti volontari, inclusi gli australiani, per intraprendere un percorso estremamente complesso. E sono orgoglioso di dire che questa storia verrà raccontata qui in Australia" ha dichiarato Paul Fletcher, ministro australiano per le comunicazioni, la sicurezza informatica e le arti.



