Ron Howard sul post-covid: 'I cinema diventeranno un po' come Broadway'

Come cambierà il mondo del cinema dopo la pandemia? Gli aspetti da valutare sono tanti, dalla produzione alla distribuzione: a cercare di capire che direzione prenderà l'industria della settima arte nel prossimo futuro è stato il Ron Howard, nel corso di un'intervista rilasciata al Wall Street Journal.

"Di certo non credo che scomparirà. Penso che i multisala diventeranno in un certo senso un po' come Broadway. È lì che andranno a finire i progetti più costosi. Si cercherà di buttar dentro quante più persone possibile per creare degli eventi memorabili" ha spiegato il regista di Angeli e Demoni.

Howard ha poi parlato del rapporto tra cinema e serialità televisiva, ammettendo di vedere sempre meno chiaro il confine tra le due cose: "Credo che i cinema e i produttori insieme alle piattaforme cercheranno sempre di offrire al pubblico quel genere di esperienza condivisa da cui poi nascono le fanbase".

Durante l'intervista è intervenuto anche il produttore Brian Grazer, che ha spiegato: "Cinema e film dovranno rinnovarsi. Cosa accadrà non so dirlo, ma stiamo parlando di una delle forme d'arte più importanti dal 20esimo secolo ad oggi. Per gli spettatori, per le persone andare in sala e provare quelle emozioni e condividere quelle emozioni è un'esperienza magnifica che non può essere sostituita". A tal proposito, intanto, un nutrito gruppo di registi ha scritto al governo statunitense per chiedere di salvare le sale cinematografiche sempre più in crisi.